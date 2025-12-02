वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बने 

प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस समय जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ तेज शतक (108*) लगाया। इसके साथ ही वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। दिलचस्प रूप से यह सूर्यवंशी के टी-20 क्रिकेट करियर का कुल तीसरा शतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही सूर्यवंशी की पारी 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और आते ही विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 61 गेंदों में 108 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 7 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। इस बीच उन्होंने आकाश राज के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 70 रन और आयुष के साथ 75 रन की साझेदारी की।

शतक 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने लगाया तीसरा टी-20 शतक सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेट में 19 साल से पहले 3 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने अब तक के करियर में 16 मैचों की 16 पारियों में 600 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 144 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक लगाए। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है। बता दें कि सूर्यवंशी ने 2024 में अपने टी-20 क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी।

Advertisement

रिकॉर्ड्स सूर्यवंशी ने इस साल लगाया तीसरा टी-20 शतक इस साल सूर्यवंशी ने टी-20 क्रिकेट में अपना तीसरा शतक लगाया। वह इस साल संयुक्त रूप से सर्वाधिक टी-20 शतक वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। सूर्यवंशी से पहले मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज विजय जोल थे। बता दें कि जोल ने 18 साल और 118 दिन की उम्र में शतक लगाया था। वहीं, आयुष म्हात्रे ने 18 साल और 135 दिन की उम्र में शतक जड़ा था।

Advertisement