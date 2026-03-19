'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' के रहस्य से उठा पर्दा

'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' कौन हैं? इमरान हाशमी नहीं, इस अभिनेता ने निभाया किरदार

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Mar 19, 202611:23 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों का रुख कर चुकी है। इसी के साथ फिल्म के उस रहस्य का खुलासा भी हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर फिल्म में 'बड़े साहब' कौन हैं जिनकी चर्चा 2025 में रिलीज 'धुरंधर' में हुई थी। कुछ खबरों में दावा किया गया कि इमरान हाशमी यह भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है।