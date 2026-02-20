उत्तर प्रदेश: क्रिकेट लीग में मैच के दौरान मधुमक्खी के हमले में अंपायर की मौत

क्रिकेट के मैदान पर एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक क्रिकेट लीग के तहत आयोजित एक मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड के हमला कर देने से अनुभवी क्रिकेट अंपायर माणिक गुप्ता (65) की मौत हो गई। यह घटना बुधवार सुबह उन्नाव के सप्रू स्टेडियम में घटी। कानपुर क्रिकेट जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा रहे गुप्ता लगभग 3 दशकों से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) से जुड़े हुए थे।

घटना कैसे घटी यह घटना? पुलिस के अनुसार, KDMA लीग में YMCC और पैरामाउंट के बीच चल रहे मैच में मधुमक्खियों के विशाल झुंड ने हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहला हमला सुबह करीब 7 बजे हुआ जब बच्चे अपने किट लेकर मैदान पर पहुंचने लगे। कुछ बच्चों को सुबह करीब 8 बजे फिर से मधुमक्खियों ने काट लिया, लेकिन 8:30 बजे तक स्थिति बेकाबू हो गई, जब मधुमक्खियों के पूरे झुंड ने मैदान पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया।

हमला मधुमक्खियों ने गुप्ता पर कैसे किया हमला? पुलिस के अनुसार, मैच खत्म होने के बाद अंपायर गुप्ता अपने साथी अंपायर से मिलने गए थी। उसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड तेजी से उनकी ओर आ गया। भागने की कोशिश में संतुलन बिगड़ने से गुप्ता गिर पड़े। करीब 10 मिनट तक 50 से अधिक मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गए। पुलिस ने बताया कि हमले में 50 लोग घायल हुए, जिनमें से 10 लोगों को कानपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।

