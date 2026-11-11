उस्मान ख्वाजा ने MCC सदस्यों पर लगाया नस्लीय दुर्व्यवहार करने का आरोप, किया अहम खुलासा

ख्वाजा ने आगे लिखा, 'हम आगे बढ़ रहे थे, तभी एक व्यक्ति मेरे कान के पास आकर जोर से चिल्लाया, हमारे बीच महज एक रस्सी और 20 सेंटीमीटर की दूरी थी। मैंने तुरंत रुककर उससे कहा, 'दोबारा मेरे कान में चिल्लाने की हिम्मत मत करना।'

उन्होंने लिखा, 'इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे किसी ने पीछे से कहा, 'शट अप, यू पी**आई।' यह सुनते ही मैंने अपना आपा खो दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था।'