गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स कार हादसे के बाद गिरफ्तार

दुनिया के पूर्व सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स कार हादसे के बाद गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 10:16 am Mar 28, 202610:16 am

क्या है खबर?

अमेरिका के पूर्व सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ी एल्ड्रिक टोंट उर्फ टाइगर वुड्स को शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक कार दुर्घटना के बाद गिरफ्तार किया गया है। मार्टिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि फ्लोरिडा के जुपिटर आइलैंड में उनकी कार एक अन्य कार से टकराकर पलट गई थी। टाइगर को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। हालांकि, हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। टाइगर को रिहा किए जाने की बात सामने आई है।