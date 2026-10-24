केएल राहुल शून्य पर हुए आउट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

पहला अनौपचारिक टेस्ट: न्यूजीलैंड-A के खिलाफ केएल राहुल समेत 5 भारतीय बल्लेबाज शून्य पर हुए आउट

लेखन अंकित पसबोला 08:58 am Oct 24, 202608:58 am

क्या है खबर?

पहले अनौपचारिक टेस्ट में न्यूजीलैंड-A के खिलाफ इंडिया-A के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। बर्ट सटक्लिफ ओवल के मैदान पर इंडिया-A टीम से केएल राहुल, साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर जैसे बड़े खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल सके। इंडिया-A टीम के कई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। न्यूजीलैंड-A के गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के सामने इंडिया-A की पारी सिर्फ 113 रन बनाकर सिमट गई। आइए भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।