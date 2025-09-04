त्रिकोणीय टी-20 सीरीज: पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के 5वें मुकाबे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने UAE क्रिकेट टीम को 31 रनों से हरा दिया। इस सीरीज की तीसरी टीम अफगानिस्तान है। राशिद खान की टीम ने पाकिस्तान को पिछले मुकाबले में 18 रन से हराया था। मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में UAE 20 ओवर में सिर्फ 139/7 का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए फखर जमान (77*) ने सबसे बड़ी पारी खेली। मोहम्मद नवाज के बल्ले से 37 रन निकले। पाकिस्तान का अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। UAE के लिए हैदर अली ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। जवाब में अलीशान शराफू (68) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज UAE के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।

अर्धशतक फखर ने जड़ा 12वां अर्धशतक फखर ने 44 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 175 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक रहा। उन्होंने नवाज के साथ मिलकर 91 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 101 मैच की 93 पारियों में 23.33 की औसत से 2,077 रन बनाए हैं। टी-20 क्रिकेट में फखर के बल्ले से निकला यह 54वां अर्धशतक है।

जानकारी नवाज और फखर की जोड़ी ने रचा इतिहास क्रिकबज के मुताबिक, फखर और नवाज के बीच 91* रनों की साझेदारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान की छठे विकेट या उसके नीचे की सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2022 टी-20 विश्व कप में इफ्तिखार अहमद और शादाब खान (82) के नाम था।

विकेट जुनैद सिद्दीकी UAE के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने UAE के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने 1 विकेट लेते ही अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले UAE के पहले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने अपने 74वें मुकाबले में ये कारनामा किया। जाहूर खान सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 से ज्यादा विकेट (72) चटकाए हैं। साल 2024 में जुनैद ने 25 मुकाबलों में 40 विकेट लिए थे।

जानकारी शराफू की पारी पर एक नजर शराफू ने 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 51 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 133.33 की रही। यह उनका 9वां अर्धशतक रहा। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहला अर्धशतक लगाया।