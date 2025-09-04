एशिया कप 2025, टी-20: UAE में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये खिलाड़ी

एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 2 बड़े शहर (अबू धाबी और दुबई ) में होने जा रहा है। यहां टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के बीच गेंदबाजों ने भी अपनी धार दिखाई है। खासकर अब तक विकेट लेने वाले गेंदबाजों ने मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने UAE की धरती पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं।

#1 राशिद खान (59 विकेट) सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज राशिद खान हैं। उन्होंने UAE में अब तक 36 मुकाबले खेले हैं और इसकी 36 पारियों में 13.27 की औसत से 59 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5.66 की रही है। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/9 का रहा है। राशिद ने UAE में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2016 में खेला था।

#2 मोहम्मद नबी (43 विकेट) मोहम्मद नबी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के इस स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ने UAE में अपना पहला मुकाबला 2010 में खेला था। उन्होंने अब तक 52 मुकाबले खेले हैं और इसकी 51 पारियों में 24.69 की औसत से 43 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.97 की रही है। नबी ने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/10 का रहा है।

#3 जुनैद सिद्दीकी (42 विकेट) UAE क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2019 में अपने घरेलू मैदान पर पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 28 मुकाबले खेले हैं और इसकी 28 पारियों में 19.28 की औसत से 42 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.72 की रही है। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/14 का रहा है।