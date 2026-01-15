अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत ने अमेरिका को हराया, सस्ते में आउट हुए वैभव सूर्यवंशी

अंडर-19 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने USA क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की। बुलवायो में खेले गए मैच में अमेरिकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन पर ही सिमट गई। भारत से हेनिल पटेल ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। जवाब में छोटे से लक्ष्य को भारत ने 17.2 ओवर में हासिल किया। आइए मुकाबले पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम पटेल की गेंदबाजी के सामने अमेरिका का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अमेरिकी टीम से नितीश सुदिनी ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। उनके अलावा अदनित झांब ने 18 रन का योगदान दिया। जवाब में भारत ने जब 21 रन पर एक विकेट गंवा दिया था, तब बारिश के खलल बाद DLS नियम की बदौलत 37 ओवरों में 96 रन का नया लक्ष्य मिला। भारत से अभिज्ञान कुंडू (42*) ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

Advertisement

प्रदर्शन ऐसा रहा अन्य भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन दीपेश देवेंद्रन ने 6 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 19 रन देते हुए 1 विकेट लिया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश ने 14 रन देते हुए एक सफलता हासिल की। दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज खिलन पटेल ने 8 ओवर गेंदबाजी में 27 रन देते हुए एक विकेट चटकाया। वैभव सूर्यवंशी ने भी एक विकेट अपने नाम किया। कनिष्क चौहान इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

Advertisement