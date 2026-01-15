अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत ने अमेरिका को हराया, सस्ते में आउट हुए वैभव सूर्यवंशी
क्या है खबर?
अंडर-19 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने USA क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की। बुलवायो में खेले गए मैच में अमेरिकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन पर ही सिमट गई। भारत से हेनिल पटेल ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। जवाब में छोटे से लक्ष्य को भारत ने 17.2 ओवर में हासिल किया। आइए मुकाबले पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
पटेल की गेंदबाजी के सामने अमेरिका का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अमेरिकी टीम से नितीश सुदिनी ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। उनके अलावा अदनित झांब ने 18 रन का योगदान दिया। जवाब में भारत ने जब 21 रन पर एक विकेट गंवा दिया था, तब बारिश के खलल बाद DLS नियम की बदौलत 37 ओवरों में 96 रन का नया लक्ष्य मिला। भारत से अभिज्ञान कुंडू (42*) ने जीत में अहम भूमिका निभाई।
रिकॉर्ड
अंडर-19 विश्व कप इतिहास में तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले भारतीय गेंदबाज बने हेनिल पटेल
हेनिल ने 16 रन देते हुए 5 विकेट लिए। वह अब अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में भारत से तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बने। बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारत से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड कमल पासी के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। पासी के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अनुकूल रॉय ने (पापुआ एंड न्यूगिनी के खिलाफ 5/14) 2018 के संस्करण में किया है।
प्रदर्शन
ऐसा रहा अन्य भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन
दीपेश देवेंद्रन ने 6 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 19 रन देते हुए 1 विकेट लिया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश ने 14 रन देते हुए एक सफलता हासिल की। दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज खिलन पटेल ने 8 ओवर गेंदबाजी में 27 रन देते हुए एक विकेट चटकाया। वैभव सूर्यवंशी ने भी एक विकेट अपने नाम किया। कनिष्क चौहान इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
सूर्यवंशी
सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने किया निराश
भारत से पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 2 रन बनाकर बोल्ड हुए। उन्होंने सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। वह 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए वेदांत त्रिवेदी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कुंडू ने 41 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर जीत दिलाई।