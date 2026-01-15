अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत के हेनिल पटेल ने अमेरिका के खिलाफ लिए 5 विकेट

अंडर-19 विश्व कप 2026 के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने अमेरिका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। बुलवायो में खेले गए मुकाबले में पटेल की उम्दा गेंदबाजी के चलते अमेरिका की टीम 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन पर ही ढेर हुई। अमेरिका के ज्यादातर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आइए उनकी गेंदबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही हेनिल पटेल की गेंदबाजी दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज अमरिंदर गिल (1) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज अर्जुन महेश (16) और विपक्षी कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव (0) को भी पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 7वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर सफलताएं हासिल की। उन्होंने 7 ओवर में 16 रन देते हुए 5 विकेट लिए।

गेंदबाजी भारत के अन्य गेंदबाजों का प्रदर्शन दीपेश देवेंद्रन ने 6 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 19 रन देते हुए 1 विकेट लिया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश ने 14 रन देते हुए एक सफलता हासिल की। दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज खिलन पटेल ने 8 ओवर गेंदबाजी में 27 रन देते हुए एक विकेट चटकाया। वैभव सूर्यवंशी ने भी एक विकेट अपने नाम किया। कनिष्क चौहान इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

