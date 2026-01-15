अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत के हेनिल पटेल ने अमेरिका के खिलाफ लिए 5 विकेट
क्या है खबर?
अंडर-19 विश्व कप 2026 के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने अमेरिका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। बुलवायो में खेले गए मुकाबले में पटेल की उम्दा गेंदबाजी के चलते अमेरिका की टीम 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन पर ही ढेर हुई। अमेरिका के ज्यादातर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आइए उनकी गेंदबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही हेनिल पटेल की गेंदबाजी
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज अमरिंदर गिल (1) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज अर्जुन महेश (16) और विपक्षी कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव (0) को भी पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 7वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर सफलताएं हासिल की। उन्होंने 7 ओवर में 16 रन देते हुए 5 विकेट लिए।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Henil Patel brings up the first five-for at the #U19WorldCup 2026 in style 👌— ICC (@ICC) January 15, 2026
Watch #USAvIND live in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/jKX6xmmOJQ pic.twitter.com/dEIqvf0VIo
गेंदबाजी
भारत के अन्य गेंदबाजों का प्रदर्शन
दीपेश देवेंद्रन ने 6 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 19 रन देते हुए 1 विकेट लिया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश ने 14 रन देते हुए एक सफलता हासिल की। दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज खिलन पटेल ने 8 ओवर गेंदबाजी में 27 रन देते हुए एक विकेट चटकाया। वैभव सूर्यवंशी ने भी एक विकेट अपने नाम किया। कनिष्क चौहान इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
इतिहास
अंडर-19 विश्व कप इतिहास में तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले भारतीय गेंदबाज
हेनिल अब अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बने हैं। बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारत से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड कमल पासी के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। पासी के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अनुकूल रॉय ने (पापुआ एंड न्यूगिनी के खिलाफ 5/14) 2018 के संस्करण में किया है।