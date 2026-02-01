अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह
क्या है खबर?
भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को ग्रुप-2 के सुपर-6 मुकाबले में 58 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अंडर-19 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 33.3 ओवर में 253 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। वो ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएं और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अगर, 33.3 ओवर के बाद पाकिस्तान टीम मुकाबला जीत भी जाती तो वह फाइनल में नहीं पहुंच पाती।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी (30) और आयुष म्हात्रे (0) कुछ खास नहीं कर पाए। वेदांत त्रिवेदी ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अब्दुल सुभान ने पाकिस्तान के लिएW 3 विकेट लिए। जवाब में पाकिस्तान के लिए उस्मान खान (66) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। आयुष और खिलान पटेल ने के खाते में 3-3 विकेट आए।
ग्रुप
अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रही भारतीय टीम
भारतीय टीम अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रही। उसने 4 मुकाबले खेले और सभी मैच में उसे जीत मिली। अब टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। पाकिस्तान की टीम ने 4 मुकाबले खेले उसे 2 मैच में जीत और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने 8 अंक प्राप्त किए। वहीं, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 4 अंक ही अर्जित कर पाई। इंग्लैंड 4 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही।
अर्धशतक
ऐसी रही वेदांत की पारी
वेदांत ने मैच में 98 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 69.39 की रही। ये उनके यूथ वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 37.36 की औसत से 411 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86 रन रहा है।
जीत
उस्मान ने यूथ वनडे करियर का चौथा अर्धशतक जड़ा
उस्मान ने मैच में 92 गेंदों का सामना किया और 66 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 71.74 की रही। ये उनके यूथ वनडे करियर का चौथा अर्धशतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 42.27 की औसत और 79.35 की स्ट्राइक रेट से 761 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 रन रहा है।