पवन रत्नायके ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: पवन रत्नायके ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 10:30 pm Oct 29, 202610:30 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय वनडे सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पवन रत्नायके ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का तीसरा शतक साबित हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में पवन ने लगातार दूसरा शतक जड़ा। इससे पहले सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने 130 रन की पारी खेली थी। इस शानदार शतकीय पारी के बावजूद श्रीलंका को 55 रन से हार मिली है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।