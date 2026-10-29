इंग्लैंड ने सीरीज में पहली जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 55 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 10:09 pm Oct 29, 202610:09 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के छठे मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 55 रन से हरा दिया। ये इस सीरीज में हैरी ब्रूक की टीम की पहली जीत साबित हुई। इससे पहले वो लगातार 3 मुकाबले हार चुके थे। मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 386/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 45.1 ओवर में 331 रन ही बना पाई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।