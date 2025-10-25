ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, इन खिलाड़ियों को मौका

जानकारी चोटिल हुए नितीश रेड्डी नितीश रेड्डी को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान बाएं जांघ (क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी थी, जिसके कारण वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम उनपर निगरानी रखे हुए है।

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 154 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 86 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 56 मुकाबलों में 40 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

स्टेडियम सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पर ऐसे हैं दोनों टीमों के आंकड़े भारत ने इस मैदान पर 22 वनडे खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत दर्ज की है और 16 में हार झेली है। इस बीच 1 मैच में नतीजा नहीं निकला है। कंगारू टीम ने यहां 136 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 91 में उसे जीत और 39 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 338 रन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 389 रन है।