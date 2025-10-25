ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, इन खिलाड़ियों को मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सीरीज के आखिरी वनडे में आमने-सामने हैं। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सीरीज में कंगारू टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। पहले दोनों वनडे में मिचेल मार्श की टीम को शानदार जीत मिली थी। ऐसे में शुभमन गिल की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर क्लीन स्वीप से बचना चाहेंगे। ऐसे में आइए मैच से जुड़ी अहम जानकारी पर नजर डालते हैं।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, और प्रसिद्ध कृष्णा। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जोश हेजलवुड। भारतीय टीम ने 2 बदलाव किए हैं। कुलदीप और प्रसिद्ध को मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिस खेलेंगे।
जानकारी
चोटिल हुए नितीश रेड्डी
नितीश रेड्डी को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान बाएं जांघ (क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी थी, जिसके कारण वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम उनपर निगरानी रखे हुए है।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 154 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 86 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 56 मुकाबलों में 40 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।
स्टेडियम
सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पर ऐसे हैं दोनों टीमों के आंकड़े
भारत ने इस मैदान पर 22 वनडे खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत दर्ज की है और 16 में हार झेली है। इस बीच 1 मैच में नतीजा नहीं निकला है। कंगारू टीम ने यहां 136 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 91 में उसे जीत और 39 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 338 रन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 389 रन है।
सिडनी
सिडनी में इन खिलाड़ियों ने किया है शानदार प्रदर्शन
रोहित शर्मा ने सिडनी में 5 पारियों में 66.60 की औसत के साथ 333 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक शामिल है। सक्रिय भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने यहां 4-4 विकेट लिए हैं। ट्रेविस हेड ने सिडनी के मैदान पर 3 पारियों में 40.66 की औसत और के साथ 122 रन बनाए हैं। उन्होंने यहां 2 अर्धशतक लगाए हैं। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 24.09 की औसत के साथ 21 विकेट अपने नाम किए हैं।