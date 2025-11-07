वनडे क्रिकेट: हार के बावजूद महिला खिलाड़ियों द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारियां 

वनडे क्रिकेट में जीत के साथ-साथ हार में खेली गई पारियां भी कई बार इतिहास में अमर हो जाती हैं। कई महिला बल्लेबाजों ने अपनी टीम को भले जीत न दिलाई हो, लेकिन अपने दमदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। इन पारियों में संघर्ष और जज्बे की मिसाल देखने को मिलती है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन महिला खिलाड़ियों पर, जिन्होंने हार के बावजूद वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारियां खेलीं।

#2 चमारी अट्टापट्टू (178 रन) दूसरे स्थान पर श्रीलंका की बल्लेबाज चमारी अट्टापट्टू हैं। उन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्टल में 178 रनों की पारी खेली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 257/9 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। अट्टापट्टू ने 143 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 22 चौकों और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 124.47 की रही थी। हालांकि, इस शतक के बावजूद टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

#3 नेट साइवर ब्रंट (148* रन) तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की बल्लेबाज नेट साइवर ब्रंट हैं। उन्होंने साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ नाबाद 148 रन की पारी खेली थी। हालांकि, इस शतक के बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 356/5 का स्कोर बनाया था। ब्रंट ने 121 गेंदों का सामना किया और 148* रन बनाए थे। उनके बल्ले से 15 चौके और 1 छक्का निकला था। उनकी टीम 285 रन ही बना पाई थी।