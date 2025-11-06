दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम फखर जमान (0) के जल्दी आउट होने के बाद सैम अयूब (53) ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा मध्यक्रम में सलमान आगा (69) और मोहम्मद नवाज (59) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और क्विंटन डी कॉक ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद डी जोरजी ने भी उपयोगी पारी खेलते हुए जीत दिलाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट लेने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे।

बर्गर बर्गर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बर्गर ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में फखर जमान (0) का विकेट हासिल किया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ही ओवर में बाबर आजम (11) और मोहम्मद रिजवान (4) को पवेलियन की राह दिखाई। इस प्रोटियाज गेंदबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान फहीम अशरफ (28) का विकेट भी चटकाया। उन्होंने अपने 10 ओवरों में 46 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

डिकॉक डिकॉक ने खेली उम्दा पारी पारी की शुरुआत करते हुए डिकॉक उम्दा लय में नजर आए और उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की खबर ली। इकबाल स्टेडियम में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने अपने सलामी जोड़ीदार ड्रे प्रीटोरियस के साथ मिलकर 81 रन की साझेदारी की। क्रीज पर टिकने के बाद डिकॉक ने तेजी से रन बटोरे और 96 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 119 गेंदों में 123 रन बनाकर नाबाद रहे।

शतक डिकॉक ने शतकों के मामले में हर्षल गिब्स को पीछे छोड़ा डिकॉक ने शतकों के मामले में अपने ही देश के पूर्व बल्लेबाज हर्षल गिब्स को पीछे छोड़ा। बता दें कि गिब्स ने 248 वनडे मैचों में 21 शतकों की मदद से 8,094 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका की टीम में डिकॉक से ज्यादा शतक सिर्फ हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स ने लगाए हैं। गौरतलब हो कि अमला ने 27 शतक और डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए थे।

जानकारी डिकॉक ने बतौर विकेटकीपर लगाए हैं अपने सभी शतक डिकॉक ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हुए अपने सभी 22 शतक लगाए हैं। बता दें कि उनसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर सिर्फ कुमार संगाकारा (23 शतक) हैं।