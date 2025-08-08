टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका के इन बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

#1 जेपी डुमिनी (378 रन) पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जेपी डुमिनी हैं। उन्होंने साल 2009 में कंगारू टीम के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2016 में इस टीम टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 15 मैचों की 14 पारियों में 34.36 की औसत से 378 रन बनाने में सफल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 115.95 की रही थी। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78 रन रहा था।

#2 क्विंटन डिकॉक (358 रन) दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। 2021 में आखिरी बार वह इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 13 मैच की 13 पारियों में 29.83 की औसत से 358 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 138.75 की रही थी। डिकॉक के बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 53* रन रहा था।

#3 डेविड मिलर (257 रन) डेविड मिलर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं। इसकी 14 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 25.70 की औसत से 257 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 116.81 की रही है। मिलर के बल्ले से इस टीम के खिलाफ 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 53* रन रहा है।