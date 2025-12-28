अलविदा 2025: इन बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में बनाए सर्वाधिक रन, जानिए आंकड़े 

टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 बल्लेबाजों के लिए यादगार रहा। इस साल कई खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक, धैर्य और निरंतरता से लंबे प्रारूप में रन बनाने की नई मिसाल पेश की। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई बड़ी पारियों और अहम मुकाबलों में आए शतकों ने न सिर्फ टीमों को जीत दिलाई, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी इन बल्लेबाजों के नाम दर्ज कराए। आइए जानते हैं 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे?

#1 शुभमन गिल (983 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं। उनके बल्ले से साल 2025 में खूब रन निकले। इस खिलाड़ी ने 9 मुकाबले खेले और इसकी 16 पारियों में 70.21 की उम्दा औसत के साथ 983 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा। गिल 2 पारियों में नाबाद भी रहे। उनके बल्ले से 2025 में 112 चौके और 15 छक्के निकले।

#2 ट्रेविस हेड (817 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड हैं। उन्होंने साल 2025 में 11 टेस्ट मैच खेले और इसकी 21 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 817 रन बनाए। उनकी औसत 40.85 और स्ट्राइक रेट 79.39 की रही। हेड ने इस साल 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन रहा। उनके बल्ले से 97 चौके और 9 छक्के निकले।

#3 केएल राहुल (813 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के एक और स्टार बल्लेबाज केएल राहुल हैं। उन्होंने साल 2025 में 10 टेस्ट मैच खेले और इसकी 19 पारियों में 45.16 की शानदार औसत के साथ 813 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रन रहा। राहुल 1 बार नाबाद भी रहे। इस खिलाड़ी के बल्ले से 100 चौके और 4 छक्के निकले।

