वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड की धरती पर इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने साल 2002 से 2009 के बीच न्यूजीलैंड की धरती पर 12 वनडे मुकाबले खेले थे।

इस दौरान 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 54.36 की औसत से 598 रन बनाए थे।

उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। वह एक बार बिना खाता खोले भी पवेलियन लौटे थे।

न्यूजीलैंड में सहवाग का सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर नाबाद 125 रन रहा था।