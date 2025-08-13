टी-20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले भारतीय बल्लेबाज 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में स्ट्राइक रेट किसी भी बल्लेबाज की आक्रामकता का असली पैमाना माना जाता है। पारी में शानदार स्ट्राइक रेट हासिल करना न सिर्फ बल्लेबाज की क्षमता, बल्कि मैच के हालात पर उसके दबदबे को भी दर्शाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में कई बल्लेबाजों ने ऐसी विस्फोटक पारियां खेलीं, जिनमें चौके-छक्कों की बरसात ने गेंदबाजों को हिला कर रख दिया। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले भारतीय खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक (362.50) पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक हैं। युवराज ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंदों में 58 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 362.50 की रही थी। कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2018 में 8 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी भी स्ट्राइक रेट 362.50 की रही थी।

#2 हार्दिक पांड्या (355.55) भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2018 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 9 गेंदों में नाबाद 32* रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 1 चौका और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 355.55 की रही थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में आयरलैंड सिर्फ 70 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।

#3 रिंकू सिंह (344.44) रिंकू सिंह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2023 में 9 गेंदों का सामना करते हुए 31* रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 शानदार छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 344.44 की रही थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235/4 का स्कोर बना दिया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 191/9 का स्कोर ही बना पाई और मुकाबला 44 रनों से हार गई।