दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ियां और उनके शानदार आंकड़े

दलीप ट्रॉफी के लंबे और गौरवशाली इतिहास में कई बल्लेबाजी जोड़ियों ने ऐसी साझेदारियां निभाई हैं, जिन्हें क्रिकेट प्रेमी आज भी याद करते हैं। इन विशाल साझेदारियों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि टूर्नामेंट में नए मापदंड भी स्थापित किए। इस टूर्नामेंट में वेस्ट जोन की टीम अब तक सबसे सफल रही है, जिसने कुल 19 बार खिताब पर कब्जा जमाया है। इस बीच दलीप ट्रॉफी में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

#1 वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ (409 रन) पहले स्थान पर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की जोड़ी है। दोनों ने साल 2001 में वेस्ट जोन के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 409 रन जोड़े थे। वेस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 376 रन बनाए थे। जवाब में साउथ जोन के लिए लक्ष्मण ने 217 रन और द्रविड़ ने 188 रन की पारी खेली थी। दोनों की शानदार पारियों के दम पर साउथ जोन ने 595/4 स्कोर बना दिया था। वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#2 वीरेंद्र सहवाग और राजीव नय्यर (381 रन) वीरेंद्र सहवाग और राजीव नय्यर की जोड़ी दूसरे स्थान पर है। दोनों ने साल 1999 में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए 5वें विकेट के लिए 381 रन जोड़े थे। साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए राजीव ने 469 गेंदों का सामना करते हुए 118 रन बनाए थे। सहवाग के बल्ले से 327 गेंदों में 274 रन निकले थे। नॉर्थ जोन की पारी 589 रन पर समाप्त हुई। वह मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#3 मिथुन मन्हास और आकाश चोड़ा (368* रन) तीसरे स्थान पर मिथुन मन्हास और आकाश चोपड़ा की जोड़ी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए साल 2008 में तीसरे विकेट के लिए नाबाद 368 रन जोड़ दिए थे। आकाश ने 301 गेंदों का सामना करते हुए 205 रन बनाए थे। मन्हास के बल्ले से 255 गेंदों में 205 रन निकले थे। उन्होंने ये रन ईस्ट जोन के खिलाफ बनाए थे। उस मुकाबले में नॉर्थ जोन की टीम को 433 रन से जीत मिली थी।