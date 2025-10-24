टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

#1 विराट कोहली (794 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला 2012 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 23 मैचों की 22 पारियों में 49.62 की औसत के साथ 794 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 142.54 की रही थी। कोहली के बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90* रन था।

#2 रोहित शर्मा (484 रन) दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2007 में खेला था। कंगारू टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी मुकाबला 2024 में खेला था। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 टी-20 मैच खेले थे। इसकी 20 पारियों में 28.47 की औसत और 150.31 की स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा था।

#3 शिखर धवन (347 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हैं। उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टी-20 मुकाबला खेला था। आखिरी बार उन्हें 2020 में इस टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला था। धवन ने 14 मुकाबलों की 13 पारियों में 28.91 की औसत से 347 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 139.35 की रही थी। इस खिलाड़ी के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 76 रन रहा था।

#4 महेंद्र सिंह धोनी (313 रन) भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2007 में अपना पहला टी-20 मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 17 मैचों की 15 पारियों में 39.12 की औसत से 313 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 112.18 की रही थी। धोनी इस टीम के खिलाफ एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 48* रन था।