ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: सिडनी में दोनों टीमों का वनडे में कैसा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज के पहले 2 वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली थी। अब आखिरी मैच 25 अक्टूबर को सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा, जिसे जीतकर मेहमान टीम सीरीज में अपना सम्मान बचाना चाहेगी। पहले 2 मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने निराश किया था और अब आखिरी मैच में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों से काफी उम्मीद होगी। इस बीच सिडनी में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
भारत
भारत ने इस मैदान पर खेले हैं 22 वनडे मुकाबले
भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपना पहला वनडे मुकाबला 1980 में खेला था। आखिरी बार वह यहां 2020 में खेलते हुए नजर आए थे। भारत ने इस मैदान पर 22 वनडे खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत दर्ज की है और 16 में उसे हार झेलनी पड़ी है। इस बीच 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारतीय टीम का यहां सबसे बड़ा स्कोर 338 रन रहा है। दूसरी तरफ सबसे कम स्कोर 63 रन है।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में जीते हैं 91 वनडे मुकाबले
कंगारू टीम ने यहां पहला मुकाबला 1979 में खेला था। उन्होंने अब तक यहां 136 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 91 में उन्हें जीत और 39 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। 6 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 389 रन रहा है। मेजबान टीम का यहां पर न्यूनतम स्कोर 109 रन है। टीम ने यहां आखिरी वनडे साल 2024 में खेला था।
प्रदर्शन
भारत के इन खिलाड़ियों ने किया है सिडनी में उम्दा प्रदर्शन
रोहित शर्मा को सिडनी का मैदान रास आता है। उन्होंने यहां पर 5 पारियों में 66.60 की औसत और 88.80 की स्ट्राइक रेट के साथ 333 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक शामिल है। पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने सिडनी में 8 पारियों में 52.50 की औसत के साथ 315 रन बनाए थे। सक्रिय भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने यहां 4-4 विकेट लिए हैं। कपिल देव और रवि शास्त्री के नाम 9-9 विकेट है।
खिलाड़ी
ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों ने किया है सिडनी में कमाल
ट्रेविस हेड ने यहां 3 पारियों में 40.66 की औसत और 98.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 122 रन बनाए हैं। उन्होंने यहां 2 अर्धशतक लगाया है। एलन बॉर्डर ने यहां पर 62 पारियों में 28.90 की औसत के साथ सबसे ज्यादा 1,561 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 127* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक लगाए थे। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 24.09 की औसत के साथ 21 विकेट लिए हैं।