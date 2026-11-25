प्रियांश आर्य इस सूची में पहले स्थान पर हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

टी-20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए इन बल्लेबाजों ने खेली है सबसे बड़ी पारियां

लेखन आदर्श कुमार 09:52 am Nov 25, 202609:52 am

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में भारत के बल्लेबाजों ने कई ऐसी पारियां खेली हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इस प्रारूप में बड़े-बड़े छक्के लगाने से लेकर अकेले दम पर मैच का रुख बदलने तक भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। कुछ बल्लेबाजों ने तो कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे में आइए भारत के लिए इस प्रारूप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।