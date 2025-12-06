टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में इन बल्लेबाजों ने खेली है सबसे बड़ी पारियां, जानिए आंकड़े

टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी हमेशा से बल्लेबाजों की असली परीक्षा रही है। जहां पिच टूट चुकी होती है, गेंद अनिश्चित व्यवहार करती है और मैच का दबाव चरम पर होता है। ऐसे में सिर्फ वही बल्लेबाज इतिहास रचते हैं, जिनमें धैर्य, तकनीक और जुझारूपन होता है। ये पारियां यह साबित करती हैं कि खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों में ही अपनी असली चमक दिखाते हैं। ऐसे में आइए चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 जॉर्ज हेडली (223 रन) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जॉर्ज हेडली हैं। उन्होंने साल 1930 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथी पारी में 223 रन बना दिए थे। वेस्टइंडीज 836 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। हेडली ने 385 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 28 चौके निकले थे। पहली पारी में ये खिलाड़ी 31 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गया था। वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#2 नाथन एस्टल (222 रन) दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज नाथन एस्टल हैं। उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च के मैदान पर चौथी पारी में 222 रन बना दिए थे। कीवी टीम 550 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। एस्टल ने 168 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 28 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 132.14 की थी। इंग्लैंड को मैच में 98 रन से जीत मिली थी।

#3 सुनील गावस्कर (221 रन) तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर हैं। उन्होंने साल 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल के मैदान पर चौथी पारी में 221 रन बना दिए थे। ये मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। गावस्कर ने 443 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 21 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 49.88 की रही थी। भारतीय टीम 438 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। टीम ने 429/8 का स्कोर बनाया था।

