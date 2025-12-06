भारत ने वनडे में 2 साल बाद जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया बल्लेबाजी का न्यौता
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत का पिछले 2 साल से वनडे में चला आ रहा टॉस हारने का सिलसिला भी थम गया है। बता दें कि भारत ने लगातार 20 वनडे में टॉस हारने के बाद पहला टॉस जीता है।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, और प्रसिद्ध कृष्णा। दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रियान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन। भारतीय टीम ने वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक को मौका दिया है। प्रोटियाज टीम ने रिकेल्टन और बार्टमैन को शामिल किया है।
हेड-हू-हेड
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 96 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 52 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 15 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
सिलसिला
वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल से शुरू हुआ था टॉस हार का सिलसिला
बता दें कि भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में टाॅस हारने का सिलसिला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले से शुरू हुआ था। उसके बाद से रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल कुल 20 वनडे मैचों में कप्तानी करते हुए टॉस हार चुके हैं। इसके साथ ही भारत के नाम लगातार सबसे अधिक मैचों में टॉस हारने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है।