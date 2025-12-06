भारत ने वनडे में 2 साल बाद जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया बल्लेबाजी का न्यौता

हेड-हू-हेड

भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 96 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 52 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 15 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।