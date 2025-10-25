ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: मैट रेनशॉ ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (56) खेली। ये उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक रहा। रेनशॉ ने इसी सीरीज में अपना वनडे डेब्यू किया है। मध्यक्रम में इस खिलाड़ी ने अकेले एक छोर संभाले रखा। हालांकि, वह अपनी पारी ज्यादा बड़ी नहीं कर पाए और वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रेनशॉ की पारी
रेनशॉ ने 48 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 96.55 की रही। इस खिलाड़ी ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 67 गेंदों में 59 रन की साझेदारी निभाई। दूसरे वनडे मुकाबले में रेनशॉ ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला था।
करियर
रेनशॉ के वनडे करियर पर एक नजर
रेनशॉ ने 3 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 53.50 की औसत से 107 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56 रन है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 79 मुकाबले खेले हैं और इसकी 77 पारियों में 41.23 की औसत से 2,845 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 156* रन रहा है।