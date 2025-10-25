मैट रेनशॉ ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@cricketcomau)

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: मैट रेनशॉ ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:02 pm Oct 25, 202512:02 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (56) खेली। ये उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक रहा। रेनशॉ ने इसी सीरीज में अपना वनडे डेब्यू किया है। मध्यक्रम में इस खिलाड़ी ने अकेले एक छोर संभाले रखा। हालांकि, वह अपनी पारी ज्यादा बड़ी नहीं कर पाए और वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।