टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज, शीर्ष पर ये दिग्गज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहां की पिचें तेज और उछाल वाली होती हैं। इसके बावजूद कुछ विदेशी बल्लेबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से इन मुश्किल हालातों को आसान बना दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कई शानदार पारियां खेलीं और लगातार रन बनाए। ऐसे में आइए जानते हैं उन विदेशी बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 विराट कोहली (747 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2012 में खेला था। आखिरी बार वह 2022 में ये प्रारूप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 17 मुकाबलों की 16 पारियों में 74.70 की औसत और 141.20 की स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90* रन रहा था।

#2 जोस बटलर (476 रन) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2014 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक वहां 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 39.66 की औसत से 476 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 136.78 की है। बटलर के बल्ले से अब तक 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80* रन रहा है।

#3 पथुम निसांका (398 रन) श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। निसांका ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में उनके बल्ले से 398 रन निकले हैं। उनकी औसत 33.16 और स्ट्राइक रेट 112.11 की रही है। निसांका के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया में 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन रहा है।