टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

#1 जसप्रीत बुमराह (17 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में खेला था। उन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 23.76 की औसत से 17 विकेट लेने में सफल रहे हैं। बुमराह की इकॉनमी रेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/16 का रहा है।

#2 अक्षर पटेल (15 विकेट) भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2022 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 13.86 की शानदार औसत के साथ 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6.30 की रही है। अक्षर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/16 का रहा है।

#3 रविचंद्रन अश्विन (10 विकेट) अंतरराष्ट्रिय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2012 में खेला था। आखिरी बार वह 2016 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 9 मुकाबले खेले थे और इसकी 9 पारियों में 26.30 की औसत से 10 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 8.43 की रही थी। अश्विन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/11 का रहा था।