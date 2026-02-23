भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के

#1 डेविड मिलर (40 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2011 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 40 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 34.77 की औसत और 149.04 की स्ट्राइक रेट से 626 रन निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है।

#2 ग्लेन मैक्सवेल (38 छक्के) भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हैं। उन्होंने साल 2012 में भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 24 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 38 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 30.31 की औसत और 151.18 की स्ट्राइक रेट से 576 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113* रन रहा है।

#3 निकोलस पूरन (35 छक्के) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके निकोलस पूरन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2018 में भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2023 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 20 मैचों की 20 पारियों में 35 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 32.88 की औसत और 135.15 की स्ट्राइक रेट से 592 रन निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा था।

