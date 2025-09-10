अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये दिग्गज

क्रिकेट में बोल्ड होना बल्लेबाज के लिए सबसे शर्मनाक और गेंदबाज के लिए गर्व का पल माना जाता है। जब गेंद स्टंप्स पर सीधे टकराती है तो दर्शकों में रोमांच बढ़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी-20) में कई महान गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बार-बार बोल्ड कर पवेलियन भेजा। ऐसे में आइए जानते हैं उन दिग्गज गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बोल्ड विकेट लिए।

#1 मुथैया मुरलीधरन (290 बार) इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 1992 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 495 मुकाबले खेले थे और 290 बार बल्लेबाजों को बोल्ड किया था। मुरलीधरन ने 22.86 की उम्दा औसत के साथ 1,347 विकेट लिए थे। उन्होंने 77 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9/51 का रहा था।

#2 वसीम अकरम (278 बार) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम हैं। उन्होंने 1984 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2003 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 460 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और 278 बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने में सफल रहे थे। अकरम ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 23.57 की औसत से 916 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/119 का रहा था।

#3 वकार यूनिस (253 बार) तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के एक और पूर्व गेंदबाज वकार यूनिस हैं। उन्होंने 1989 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2003 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 349 मुकाबले खेले थे और 253 बार बल्लेबाजों को बोल्ड आउट करने में सफल रहे थे। वकार ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 23.70 की औसत से 789 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/36 का रहा था।