टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

#1 डेविड वार्नर (471 रन) इस सूची में पहले स्थान पर कंगारू टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। उन्होंने साल 2009 में इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 15 मैच की 15 पारियों में 33.64 की औसत और 146.27 की स्ट्राइक रेट से 471 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन रहा था।

#2 मिचेल मार्श (318 रन) कंगारू टीम के कप्तान मिचेल दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2011 में इस टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। अब तक उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 45.42 की औसत से 318 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 156.65 की रही है। मार्श के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन रहा है। इस सीरीज में वह अपना रिकॉर्ड और बेहतर करना चाहेंगे।

#3 शेन वॉटसन (296 रन) ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2006 में इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2016 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 10 मुकाबलों की 10 पारियों में 29.60 की औसत से 296 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 126.49 की रही थी। वॉटसन के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70 रन रहा था।