टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय गेंदबाजों ने फेंके हैं सबसे ज्यादा मेडन ओवर, जानिए उनके आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर गेंद मायने रखती है और जब बात मेडन ओवर की हो तो यह किसी भी गेंदबाज की सटीकता और दबाव बनाने की काबिलियत को दर्शाता है। इस प्रारूप में जहां बल्लेबाज हर गेंद पर रन बटोरने की फिराक में रहते हैं तो वहीं कुछ भारतीय गेंदबाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी से बल्लेबाजों की नकेल कसते हुए सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंके हैं। आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 जसप्रीत बुमराह (12 मेडन ओवर) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने साल 2016 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 70 मुकाबले खेले हैं और इसकी 69 पारियों में 12 मेडन ओवर डालने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 17.74 की औसत से 89 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.27 की रही है। बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 का रहा है।

#2 भुवनेश्वर कुमार (10 मेडन ओवर) भुवनेश्वर कुमार इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 87 मैच खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 10 मेडन ओवर डाले हैं। उन्होंने 23.10 की औसत से 90 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.96 की रही है। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/4 का रहा है।

#3 हरभजन सिंह (5 मेडन ओवर) भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2006 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2016 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 28 मैचों की 27 पारियों में 5 मेडन ओवर डाले थे। इस दौरान 25.32 की औसत से 25 विकेट लेने में सफल रहे थे। उनकी इकॉनमी रेट 6.20 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/12 का रहा था।