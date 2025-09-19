टी-20 क्रिकेट में इन टीमों ने बनाए हैं सर्वाधिक 200+ स्कोर, जानिए शीर्ष पर कौन

टी-20 क्रिकेट में लगातार बल्लेबाजों को बोलबाला बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इस प्रारूप में अब 200 रन का स्कोर आम हो गया है। आए दिन टीमें 200+ रनों का स्कोर खड़ा कर विरोधी टीम को दबाव में ला देती है। दरअसल, इस प्रारूप में 200 से अधिक रन के स्कोर को सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में आइए टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 200+ रनों का स्कोर बनाने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 भारतीय क्रिकेट टीम - 41 बार इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष पर है। उसने 249 मैचों में 41 बार 200+ रन के स्कोर बनाए हैं। इनमें से 35 में जीत और 5 में हार मिली है। इसी तरह एक मैच टाई रहा है। इन हार में से 3 पहले बल्लेबाजी करते हुए और 2 बाद में बल्लेबाजी करते हुए मिली है। टीम ने 32 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और 9 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए 200+ रन के स्कोर बनाए हैं।

#2 समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब - 40 बार इस सूची में समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब दूसरे पायदान पर हैं। उसने 303 मैचों में 40 बार 200+ रन बनाने का कारनामा किया है। इनमें से 34 में टीम को जीत और 6 में हार मिली है। इन 6 हार में से उसे 2 पहले बल्लेबाजी करते हुए और 4 बार बाद में बल्लेबाजी करते हुए मिली है। टीम ने 32 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और 8 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए 200+ रन के स्कोर बनाए हैं।

#3 चेन्नई सुपरकिंग्स - 38 बार इस सूची में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की प्रमुख टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) तीसरे नंबर पर हैं। उसने कुल 277 मैचों में 38 बार यह कारनामा किया है। इनमें से 28 में टीम को जीत और 10 में हार मिली है। इन 10 हार में से उसे 5 पहले और 5 बाद में बल्लेबाजी करते हुए मिली है। टीम ने 30 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और 8 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए 200+ रन के स्कोर बनाए हैं।