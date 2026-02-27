टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन टीमों ने बनाए हैं 250+ रन के स्कोर

#1 श्रीलंका (260/6 बनाम केन्या, 2007) श्रीलंका क्रिकेट टीम ने साल 2007 के टी-20 विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ 260/6 का स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने 44 गेंदों में 88 रन बनाए थे। महेला जयवर्धने के बल्ले से सिर्फ 27 गेंदों में 65 रन निकले थे। जवाब में केन्या की टीम सिर्फ 88 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मुकाबले में श्रीलंका को 172 रन से शानदार जीत मिली थी।

#2 भारत (256/4 बनाम जिम्बाब्वे, 2026) एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 256/4 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा (55) और हार्दिक पांड्या (50*) के अर्धशतक शामिल रहे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 184/6 का स्कोर ही बना सकी। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट ने नाबाद 97 रन बनाते हुए संघर्षपूर्ण पारी खेली। अर्शदीप सिंह ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए।

जानकारी भारतीय टीम ने अपना 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। इससे पहले टी-20 विश्व कप में भारत का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 218/4 रन था, जो 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में बना था।