टी-20 विश्व कप के इतिहास में ये हैं सबसे बड़े टीम स्कोर

#1 श्रीलंका (260/6 बनाम केन्या, 2007) श्रीलंका क्रिकेट टीम ने साल 2007 के टी-20 विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ 260/6 का स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने 44 गेंदों में 88 रन बनाए थे। महेला जयवर्धने के बल्ले से सिर्फ 27 गेंदों में 65 रन निकले थे। जवाब में केन्या की टीम सिर्फ 88 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मुकाबले में श्रीलंका को 172 रन से शानदार जीत मिली थी।

#2 वेस्टइंडीज (254/6 बनाम जिम्बाब्वे, 2026) पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 54 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। इसके बाद शिमरोन हेटमायर (85) और रोवमैन पॉवेल (59) ने अर्धशतक लगाए। आखिर में शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों में 31 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 254/6 तक पहुंचाया। जवाब में जिम्बाब्वे ने 52 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। निचले क्रम में ब्रैड इवांस (43) ने अच्छी पारी खेली और पूरी टीम 147 रन पर सिमट गई।

#3 आयरलैंड (235/5 बनाम ओमान, 2026 ) टी-20 विश्व कप 2026 के 22वें मैच में आयरलैंड क्रिकेट टीम ने ओमान के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 235/5 का स्कोर बनाया था। आयरिश टीम से लोरकन टकर ने 51 गेंदों में नाबाद 94 रन की पारी खेली। उनके अलावा गैरेथ डेलानी ने 30 गेंदों में 56 रन का योगदान दिया था। जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 139 रन पर ही सिमट गई थी।

