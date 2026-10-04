वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ इन टीमों ने 350+ रन के लक्ष्य हासिल किए

2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 358/5 का स्कोर बनाया था।

रायपुर में खेले गए उस मैच में भारत से विराट कोहली (102) और रुतुराज गायकवाड़ (105) ने शतक लगाए थे।

केएल राहुल ने भी नाबाद 66 रन बनाए थे।

जवाब में प्रोटियाज टीम ने 49.2 ओवर में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। मेहमान टीम से एडेन मार्करम ने 110 रन की पारी खेली थी।