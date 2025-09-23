टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन स्पिनरों ने 1,000+ गेंदें फेंकने के बावजूद नहीं फेंका कोई मेडन ओवर
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों के लिए हमेशा से ही कड़ी चुनौती रहती है। पावरप्ले के शुरुआती ओवरों के साथ-साथ डेथ ओवरों में भी बल्लेबाज तेजी से रन बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में स्पिनर अमूमन बीच के ओवरों में गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं। टी-20 क्रिकेट में मेडन ओवर करना बड़ी सफलता मानी जाती है। अब तक कुछ स्पिनर 1,000+ गेंदें फेंकने के बावजूद कोई मेडन ओवर नहीं फेंक पाए हैं। इन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
ईश सोढ़ी
न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी विश्व के उन चुनिंदा गेंदबाजों में शुमार हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट लिए हैं। उन्होंने 126 मैचों में 2,500 से अधिक गेंदे फेंकी हैं, लेकिन एक भी ओवर मेडन नहीं कर सके हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 121 पारियों में 22.52 की औसत और 7.95 की इकॉनमी रेट के साथ 150 विकेट लिए हैं। वह टिम साउथी (164) के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले कीवी गेंदबाज हैं।
#2
महेश तीक्षणा
श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षणा भी अब तक एक भी ओवर मेडन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,400 से अधिक गेंदे की हैं। इस बीच लगभग 27 की औसत के साथ 60 से अधिक सफलताएं हासिल की। उन्होंने 2021 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह इस प्रारूप में श्रीलंकाई टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं। उन्होंने 2024 में 22.25 की औसत के साथ 24 विकेट लिए थे।
#3
सीन विलियम्स
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सीन विलियम्स भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 77 पारियों में 1,242 गेंदे की हैं, लेकिन कोई भी ओवर मेडन नहीं फेंक सके हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 29.24 की औसत के साथ 49 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है। वह 2006 से टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे हैं।
जानकारी
तेज गेंदबाजों में शामिल हैं ये खिलाड़ी
1,000+ गेंदें फेंकने के बावजूद कोई मेडन ओवर नहीं फेंक पाने वाले तेज गेंदबाज सिर्फ ड्वेन ब्रावो और आंद्रे रसेल हैं। ब्रावो ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,505 गेंद और रसेल ने 1,221 गेंद की हैं।