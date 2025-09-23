क्विंटन डिकॉक वनडे क्रिकेट में वापसी के लिए हैं तैयार, जानिए उनके रिकॉर्ड्स और आंकड़े

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दोबारा से वनडे क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। वह पाकिस्तान दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। दरअसल, वह इस प्रारूप को अलविदा कह चुके थे, लेकिन अब उन्होंने संन्यास से वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 में अपना आखिरी मैच खेला था। आइए वनडे में उनके रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

करियर डिकॉक के वनडे करियर पर एक नजर डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने करियर में 155 वनडे खेले, जिसमें 45.74 की औसत और 96.64 की स्ट्राइक रेट से 6,770 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 178 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 21 शतक और 30 अर्धशतक लगाए। बतौर विकेटकीपर उन्होंने वनडे प्रारूप में 209 कैच और 17 स्टम्पिंग भी की।

शतक दक्षिण अफ्रीका से तीसरे सर्वाधिक वनडे शतक डिकॉक दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक शतक (21) लगाने वाले बल्लेबाज हैं। केवल हाशिम अमला (27) और एबी डिविलियर्स (25) ने ही प्रोटियाज टीम के लिए उनसे ज्यादा वनडे शतक बनाए हैं। हर्शल गिब्स ने भी 21 ही शतक लगाए थे। सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले विकेटकीपरों की सूची में डिकॉक केवल श्रीलंका के कुमार संगकारा से पीछे हैं। बता दें कि संगकारा के नाम 23 शतक हैं।

विश्व कप विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन वाले दक्षिण अफ्रीकी विश्व कप 2023 में डिकॉक ने 10 पारियों में 59.40 की औसत और 107.02 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 594 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 4 शतक भी निकले थे। वह उस संस्करण में विराट कोहली (765) और रोहित शर्मा (597) के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज रहे थे। डिकॉक विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बने थे।