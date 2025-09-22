टी-20 क्रिकेट में इन खिलाड़ियों ने जीते हैं सर्वाधिक खिताब, शीर्ष पर मौजूद है ये दिग्गज

#1 कीरोन पोलार्ड (18 खिताब) पोलार्ड का सर्वाधिक खिताब जीतने का सफर असाधारण रहा है। उन्होंने CPL में तीसरा खिताब (2014, 2020 और 2025) जीतने में सफलता हासिल की। पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस (MI) के साथ कुल 7 टी-20 खिताब (IPL: 5 और चैंपियंस टी-20: 2) जीते। उन्होंने CSA टी-20 चैलेंज, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, मेजर लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल लीग टी-20 में भी खिताब जीते हैं। वेस्टइंडीज के साथ पोलार्ड ने 2012 में टी-20 विश्व कप जीता था।

#2 ड्वेन ब्रावो (17 खिताब) पोलार्ड ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ा। पिछले साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले ब्रावो ने अपने शानदार करियर में 17 टी-20 खिताब जीते। उन्होंने अपने 5 CPL खिताबों के अलावा, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 3 IPL खिताब जीते थे। उन्होंने 2012 और 2016 में वेस्टइंडीज के साथ टी-20 विश्व कप भी जीते थे। ब्रावो चैंपियंस लीग टी-20, BPL, पाकिस्तान सुपर लीग और ILT20 का भी खिताब जीत चुके हैं।

#3 शोएब मलिक (16 खिताब) इस सूची में पाकिस्तान के शोएब मलिक तीसरे स्थान पर हैं। इस ऑलराउंडर ने टी-20 क्रिकेट में 16 खिताब जीते हैं। उन्होंने अब तक 2 दशक लम्बे टी-20 क्रिकेट करियर में 557 मैचों में 35.99 की औसत और 127.24 की स्ट्राइक रेट के साथ 13,571 रन बनाए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 83 अर्धशतक भी निकले हैं। वह पाकिस्तान के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने IPL में हिस्सा लिया था।