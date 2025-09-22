एशिया कप 2025, सुपर-4: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन अब तक दोनों टीमें कुल 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने हुए हैं, जिसमें से 13 मैच पाकिस्तानी टीम ने जीते हैं और 10 मैचों को श्रीलंका ने अपने नाम किया है। टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में दोनों टीमों की 3 मैचों में भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच श्रीलंका ने जीते हैं और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है। एशिया कप 2025 में ये दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होने जा रही है।

पाकिस्तान इस संयोजन के साथ उतर सकती है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तानी टीम साहिबजादा फरहान और फखर जमान की सलामी जोड़ी के साथ ही उतर सकती है। पिछले मैच में भारत के विरुद्ध इस जोड़ी ने प्रभाव छोड़ा था। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के ऊपर रह सकती है। संभावित टीम: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, और अबरार अहमद।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें एशिया कप 2025 में निसांका ने 4 पारियों 36.50 की औसत और 148.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 146 रन बनाए। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। पाकिस्तान के साहिबजादा ने 4 पारियों में 33.00 की औसत से 132 रन बनाए। पिछले मैच में भारत के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाया था। गेंदबाजी में तुषारा ने 18.83 की औसत से 6 विकेट लिए हैं। सैम अयूब ने 16.00 की औसत से 6 सफलताएं हासिल की।