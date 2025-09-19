LOADING...
दुनिथ वेल्लालागे के पिता का बीच मैच हुआ निधन, मोहम्मद नबी ने ऐसे जताया दुख
श्रीलंकाई स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे के पिता का मैच के दौरान हार्ट अटैक से हुआ निधन (तस्वीर: एक्स/@MohammadNabi007)

Sep 19, 2025
02:33 pm
Sep 19, 2025
02:33 pm
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने गुरुवार (18 सितंबर) की रात को श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में धमकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (60) खेली। उन्होंने पारी का 20वां ओवर लेकर आए श्रीलंकाई स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे के खिलाफ लगातार 5 छक्के जड़े। हालांकि, पारी के ब्रेक के दौरान वेल्लालागे के पिता की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। जब नबी को इसका पता चला तो उन्हें बड़ा झटका लगा।

नबी को कैसे मिली वेल्लालागे के पिता के निधन की जानकारी 

मैच के बाद नबी के होटल रवाना होते समय पत्रकारों ने उन्हें वेल्लालागे के पिता का मैच के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन होने की जानकारी दी। यह सुनकर नबी हैरान रह गए। वह बार-बार पत्रकारों से आश्चर्य के साथ हार्ट अटैक के बारे में ही पूछते रहे। इसके बाद वह वहां से रवान हो गए और बाद में सोशल मीडिया के जरिए वेल्लालागे के पिता के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की।

नबी ने किस तरह व्यक्त की संवेदना?

नबी ने एक्स पर लिखा, 'दुनिथ वेल्लालागे और उनके परिवार के प्रति उनके प्यारे पिता के निधन पर हार्दिक संवेदना। भाई, हिम्मत रखो।' बता दें कि वेल्लालागे के पिता को अफगानिस्तान की पारी के बाद हुए ब्रेक में हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि, वेल्लालागे को मैच के बाद ही उनके पिता के निधन की सूचना दी गई थी। कोच सनथ जयसूर्या भी उन्हें सांत्वना देखे नजर आए थे।