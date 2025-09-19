दुनिथ वेल्लालागे के पिता का बीच मैच हुआ निधन, मोहम्मद नबी ने ऐसे जताया दुख

मैच के बाद नबी के होटल रवाना होते समय पत्रकारों ने उन्हें वेल्लालागे के पिता का मैच के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन होने की जानकारी दी। यह सुनकर नबी हैरान रह गए। वह बार-बार पत्रकारों से आश्चर्य के साथ हार्ट अटैक के बारे में ही पूछते रहे। इसके बाद वह वहां से रवान हो गए और बाद में सोशल मीडिया के जरिए वेल्लालागे के पिता के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की।

The moment reporters told Mohammad Nabi about passing away of Dinuth Wellalage Father due to heart attack. Reporter told him that it happened during mid break of the match & sri lankan team told wellalage after the game. pic.twitter.com/OQT30OqvSE

संवेदना

नबी ने किस तरह व्यक्त की संवेदना?

नबी ने एक्स पर लिखा, 'दुनिथ वेल्लालागे और उनके परिवार के प्रति उनके प्यारे पिता के निधन पर हार्दिक संवेदना। भाई, हिम्मत रखो।' बता दें कि वेल्लालागे के पिता को अफगानिस्तान की पारी के बाद हुए ब्रेक में हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि, वेल्लालागे को मैच के बाद ही उनके पिता के निधन की सूचना दी गई थी। कोच सनथ जयसूर्या भी उन्हें सांत्वना देखे नजर आए थे।