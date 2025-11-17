टेस्ट क्रिकेट में इन खिलाड़ियों ने 4,000+ रन बनाने के साथ-साथ लिए हैं 300+ विकेट 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर देखने को मिले हैं, जिन्होंने विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी है। वर्तमान में रविंद्र जडेजा भी खेल के सबसे बड़े प्रारूप में खासा सफल हुए हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान अहम मुकाम हासिल किया था। वह 4,000+ रन बनाने के साथ-साथ 300+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शुमार हुए। आइए इस विशेष सूची के बारे में जानते हैं।

#1 इयान बॉथम इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम ने 102 टेस्ट खेले थे, जिसमें बल्लेबाजी में 33.54 की औसत के साथ 5,200 रन बनाए थे। उन्होंने 14 शतक और 22 अर्धशतक लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 28.40 की औसत के साथ 383 विकेट लिए थे। उनका पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन पर 8 विकेट लेना रहा है। अपने टेस्ट करियर में बॉथम ने 27 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे।

#2 कपिल देव पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 131 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 29.64 की औसत के साथ कुल 434 विकेट लिए थे। उन्होंने 23 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 31.05 की औसत के साथ 5,248 रन बनाए थे। पूर्व भारतीय कप्तान ने 8 शतक और 27 अर्धशतक भी लगाए थे, जिसमें 163 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।

#3 डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के इतिहास के सबसे सफल स्पिनरों में से एक डेनियल विटोरी ने अपने टेस्ट करियर में 113 मैच खेले थे, जिसमें 34.36 की औसत के साथ 362 विकेट लिए थे। उन्होंने 20 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। पूर्व कीवी कप्तान ने बल्लेबाजी में भी उम्दा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 174 पारियों में 30.00 की औसत के साथ 4,531 रन बनाए थे, जिसमें 6 शतक और 23 अर्धशतक शामिल थे।