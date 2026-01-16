WPL में इन खिलाड़ियों ने पूरे किए हैं 1,000 रन, जानिए सबसे पहले किसने किया कमाल

#1 नेट साइवर-ब्रंट - 1,166 रन WPL इतिहास में सबसे पहले 1,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस (MI) की बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट के नाम दर्ज हैं। उन्होंने लीग में MI का ही प्रतिनिधित्व किया है। वह अब तक 32 मैच की 32 पारियों में 46.64 की औसत और 142.89 की स्ट्राइक रेट से 1,166 रन बना चुकी है। इसमें 10 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 80* रन का रहा है। वह 32 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 37 विकेट भी चटका चुकी हैं।

#2 हरनमप्रीत कौर - 1,032 रन इस सूची में MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर दूसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने WPL 2026 के छठे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ खेली अर्धशतकीय पारी (71*) के दौरान 55वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की थी। वह अब तक 31 मैच की 30 पारियों में 44.86 की औसत और 146.17 की स्ट्राइक रेट से 1,032 रन बना चुकी है। इसमें 10 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85 रन का रहा है।

