वनडे विश्व कप के इतिहास में ये भारतीय खिलाड़ी बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज

#1 सचिन तेंदुलकर (2003) वनडे विश्व कप 2003 में भारतीय पुरुष टीम उपविजेता रही थी। फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली थी। उस संस्करण में सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। पूर्व महान बल्लेबाज ने उस संस्करण में 11 मैचों की इतनी ही पारियों में 61.18 की औसत के साथ 673 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे।

#2 युवराज सिंह (2011) भारतीय पुरुष टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में खेला गया विश्व कप जीता था। युवराज सिंह ने विश्व कप क्रिकेट में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से कमाल किया था, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था। उस संस्करण में उन्होंने 9 मैचों में 362 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 15 विकेट लिए थे। वह विश्व कप टूर्नामेंट में 350 से अधिक रन बनाने के साथ-साथ 15 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

#3 रोहित शर्मा (2023) रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप 2023 में भारत के लिए सभी 11 मैच खेले, जिसमें 54.27 की औसत और 125.94 की दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 597 रन बनाए थे। उस बीच उन्होंने 131 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। वह विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने थे। उन्होंने केन विलियमसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने बतौर कप्तान 2019 संस्करण में 578 रन बनाए थे।