विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने गाया टीम का 'विक्ट्री सॉन्ग', देखिए वीडियो

खुलासा

भारतीय खिलाड़ियों ने 'विक्ट्री सॉन्ग' के साथ मनाया जश्न

BCCI द्वारा पोस्ट की वीडियो में भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने बताया किया कि 4 साल पहले हमने एक गाना बनाया था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि विश्व कप जीतने के अवसर पर हमने 'विक्ट्री सॉन्ग' गाना था और आज आखिरकार ये मौका आया है। इसके बाद मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों को गाना गाते हुए और जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। BCCI द्वारा साझा किया ये वीडियो 1 मिनट से बड़ा है।