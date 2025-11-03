LOADING...
विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने गाया टीम का 'विक्ट्री सॉन्ग', देखिए वीडियो
भारतीय टीम ने 'विक्ट्री सॉन्ग' के साथ मनाया जश्न (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

लेखन अंकित पसबोला
Nov 03, 2025
01:15 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बीते रविवार (2 नवंबर) को वनडे विश्व कप 2025 जीता। यह महिलाओं के विश्व कप इतिहास में भारत का पहला खिताब साबित हुआ, जिसे हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने जीता। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को हराया। इस खिताबी जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ ने मिलकर 'विक्ट्री सॉन्ग' गाया, जिसका वीडियो BCCI ने पोस्ट किया है।

खुलासा 

भारतीय खिलाड़ियों ने 'विक्ट्री सॉन्ग' के साथ मनाया जश्न

BCCI द्वारा पोस्ट की वीडियो में भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने बताया किया कि 4 साल पहले हमने एक गाना बनाया था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि विश्व कप जीतने के अवसर पर हमने 'विक्ट्री सॉन्ग' गाना था और आज आखिरकार ये मौका आया है। इसके बाद मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों को गाना गाते हुए और जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। BCCI द्वारा साझा किया ये वीडियो 1 मिनट से बड़ा है।

यहां देखिए वीडियो 