टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय कप्तानों ने लगाए हैं शतक

रोहित शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 5 शतक लगाए थे। कप्तानी करते हुए उन्होंने 3 शतकीय पारियां खेली थी।

उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 43 गेंदों में 12 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 118 रन की पारी खेली थी। भारत ने वो मैच 88 रन से जीता था।

इसके बाद 2018 में लखनऊ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध उन्होंने नाबाद 111 रन बनाए थे।

2024 में बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 121 रन बनाए।