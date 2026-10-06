भारत बनाम वेस्टइंडीज: श्रेयस अय्यर ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारतीय टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 रन तक 2 अहम झटके लग गए थे।

इसके बाद बल्लेबाजी पर आए श्रेयस ने ईशान किशन (37*) के साथ तीसरे विकेट के लिए मात्र 67 गेंदों में 137 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिला दी।

इस दौरान उन्होंने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील किया।

वह पारी में 43 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों से 102 रन बनाकर नाबाद रहे।