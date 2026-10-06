भारत बनाम वेस्टइंडीज: श्रेयस अय्यर ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारत बनाम वेस्टइंडीज: श्रेयस अय्यर ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (102*) खेली। यह उनके उनके टी-20 अंतराष्ट्रीय करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 42 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत ही भारत ने 172 रन के लक्ष्य को महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही अय्यर की पारी और साझेदारी?
भारतीय टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 रन तक 2 अहम झटके लग गए थे।
इसके बाद बल्लेबाजी पर आए श्रेयस ने ईशान किशन (37*) के साथ तीसरे विकेट के लिए मात्र 67 गेंदों में 137 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिला दी।
इस दौरान उन्होंने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील किया।
वह पारी में 43 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों से 102 रन बनाकर नाबाद रहे।
उपलब्धि
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय कप्तान
इस पारी के साथ श्रेयस टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक बनाने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं। उ
नसे पहले केवल रोहित शर्मा (बतौर कप्तान 3 शतक) और सूर्यकुमार यादव (1) ही इस मुकाम को हासिल कर पाए थे।
हालांकि, लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले वह पहले भारतीय कप्तान हैं।
लक्ष्य का पीछा करते हुए इससे पहले बतौर कप्तान सर्वोच्च स्कोर विराट कोहली (94* बनाम वेस्टइंडीज, 2019) के नाम दर्ज था।
रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय
श्रेयस का यह शतक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है।
इससे पहले रोहित ने साल 2018 में 53 गेंदों में शतक जड़ा था।
इसी तरह यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान बनाया गया संयुक्त तीसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने उन्होंने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक की बराबरी की है।
सूची में सिकंदर रजा (33 गेंद बनाम गाम्बिया) पहले और रोहित (35 गेंद बनाम श्रीलंका) दूसरे नंबर पर हैं।
रिकॉर्ड
श्रेयस ने यह रिकॉर्ड भी किया अपने नाम
वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में अय्यर ने नाबाद 102 रन की शानदार पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
वह सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
इस मामले में केएल राहुल दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में नाबाद 101 रन बनाए थे।
रोहित ने उसी साल इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में नाबाद 100 रन बनाए थे।
उपलब्धि
तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले 7वें भारतीय
श्रेयस अब भारत के लिए तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं।
इस सूची में सुरेश रैना, रोहित, राहुल, कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पहले से मौजूद हैं।
इसी तरह श्रेयस वेस्टइंडीज के खिलाफ इस प्रारूप में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं।
उनसे पहले रोहित (111*, लखनऊ, 2018) और राहुल (110*, लॉडरहिल, 2016) दूसरे पायदान पर काबिज हैं।
करियर
कैसा रहा है श्रेयस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
श्रेयस ने 2017 को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने अब तक खेले 68 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 64 पारियों में 32.95 की औसत और 140.06 की स्ट्राइक रेट से 1,615 रन बनाए हैं।
इस दौरान उन्होंने इस शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वाधिक स्कोर इसी मैच में आया है।
उन्होंने 134 चौकों के साथ ही 60 छक्के भी लगाए हैं।