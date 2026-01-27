टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन 

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में 2 खिताब जीते हैं। अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम 7 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी टूर्नामेंट में खेलेगी। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा समेत भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी, जो घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस बीच टी-20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (1,292 रन) टी-20 विश्व कप में विराट कोहली ने 35 मैच की 33 पारियों में 58.72 की औसत और 128.81 की स्ट्राइक रेट से 1,292 रन बनाए थे। वह इस टूर्नामेंट में अब भी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 15 अर्धशतक जड़े हैं, जो कि किसी भी बल्लेबाज में सर्वाधिक हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 89 रन का रहा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 111 चौके और 35 छक्के जड़े थे।

#2 रोहित शर्मा (1,220 रन) कोहली के बाद रोहित शर्मा ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने विश्व कप में 1,000+ रन बनाए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 47 मैचों की 44 पारियों में 34.85 की औसत और 133.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,220 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 92 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 12 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने पिछले संस्करण में 8 पारियों में 36.71 की औसत से 257 रन बनाए हैं।

#3 युवराज सिंह (593 रन) भारत ने टी-20 विश्व कप 2007 का खिताब जीता था, जिसमें युवराज सिंह की अहम भूमिका रही थी। उस संस्करण में उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। युवराज ने टी-20 विश्व कप (2007-2016) के इतिहास में कुल 31 मैच खेले, जिसमें 23.72 की औसत और 128.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 593 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए थे।

