लंका प्रीमियर लीग (LPL) हुई स्थगित, जानिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्यों लिया ये फैसला
क्या है खबर?
लंका प्रीमियर लीग (LPL) का अगला संस्करण इस साल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने बुधवार को ये ऐलान किया है। दरअसल, श्रीलंका अगले साल पुरुषों के टी-20 विश्व कप का सह मेजबान देश है, और बोर्ड इस आयोजन की तैयारियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बता दें कि टी-20 विश्व कप 2026 के मैच भारत के साथ-साथ श्रीलंका में खेले जाने हैं।
बयान
टी-20 विश्व कप के आयोजन की तैयारी में जुटा है श्रीलंका
SLC ने कहा, "ICC के दिशानिर्देशों के अनुसार, आगामी 20-टीमों के आयोजन के लिए सभी आयोजन स्थल किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए।" ऐसी में LPL को स्थगित करके SLC ने अब स्टेडियम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की सुविधाओं को आधुनिक बनाने, प्रसारण क्षमताओं को उन्नत करने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना ध्यान केंद्रित किया है।
आयोजन
श्रीलंका के स्टेडियमों का चल रहा है नवीनीकरण का
श्रीलंका में 3 अंतरराष्ट्रीय स्थलों पर नवीनीकरण कार्य चल रहा है। कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2025 के मैच खेले जा रहे हैं और इसके बाद स्टेडियम का नवीनीकरण कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। SLC ने जोर देकर कहा कि LPL को स्थगित करने का निर्णय एक रणनीतिक निर्णय है। इस बीच बोर्ड ने ये आश्वासन दिया है कि LPL को सही समय पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा।